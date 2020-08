Scuola: Renzi, 'si riparta con test sierologici per tutti'

31 agosto 2020 a

Roma, 31 ago. (Adnkronos) - "Siamo stato un Paese che ha chiuso la scuola prima di tutto , tenuto troppo a lungo i bambini in casa mentre li ha caricati di debito pubblico, riempiendo chiunque di sussidi. Abbiamo riaperto le discoteche e non le scuole, fatto ripartire Il campionato di calcio e non le università. Avevamo ragione noi a dire di ripartire. Ora parlano di banchi a rotelle. Ma il solo modo per ripartire è fare i test sierologico a tutti. I sindacati non vogliono? Assurdo. È un semplice esame del sangue”. Lo ha detto Matteo Renzi a Pistoia presentando le liste di Italia Viva alle prossime regionali toscane.