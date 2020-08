Quando l'insegna può decretare il successo di una attività commerciale

31 agosto 2020 a

Il successo di un'attività commerciale può dipendere anche dalle caratteristiche della sua insegna. Un bar, un negozio o un'agenzia viaggi possono attirare l'attenzione dei passanti, e quindi incrementare il numero di potenziali clienti, grazie alla scelta dell'insegna giusta. Proprio per questo motivo è fondamentale affidarsi a dei professionisti del settore.

Il marchio

Che si opti per le

La leggibilità

La leggibilità è una dote di cui nessuna

Che cosa fare prima di installare un'insegna

Prima di esporre l'insegna del proprio negozio è necessario rivolgersi al Comune in cui l'attività commerciale è situata per richiedere una specifica autorizzazione. Ovviamente se il negozio si affaccia su una strada provinciale l'ente a cui si deve fare riferimento è la Provincia. L'ente in questione ha 60 giorni di tempo, a partire dalla data in cui la domanda è stata consegnata, per decidere se la richiesta possa essere accettata oppure no. Nel corso di questo periodo si può comunque esporre un'insegna temporanea, ma a condizione che il suo progetto sia differente da quello originale. Alla richiesta di autorizzazione vanno allegati anche i disegni che riproducono le caratteristiche dell'insegna.

Le insegne luminose e quelle illuminate

Dal punto di vista terminologico sussiste una differenza tra le insegne luminose e quelle illuminate, e ha a che fare con la tipologia di illuminazione. In particolare le insegne luminose sono dotate di una luce interna, mentre quelle illuminate sono visibili per effetto di una o più luci esterne. Come è facile intuire, il ruolo estetico è solo una delle funzioni dell'illuminazione per le insegne: essa serve anche a far capire ai passanti che l'attività è aperta e accessibile.

Le insegne 3D

Non tutte le insegne sono piatte, nel senso che si può ricorrere anche a quelle in 3D: ovviamente queste sono più visibili ma anche più costose, sia per i prezzi dei materiali, sia perché richiedono tempi di produzione più lunghi. Il polistirene, l'alluminio e il plexiglass sono, nella maggior parte dei casi, i materiali con cui vengono realizzate le insegne a 3 dimensioni, che sono applicate a un pannello o a una parete. Il vinile adesivo, invece, è la soluzione per cui si propende nel caso delle insegne piatte, che possono essere applicate anche a un vetro.

La visibilità del business

Appare più chiaro, a questo punto, il motivo per il quale l'insegna di un negozio serve a evidenziare e a migliorare la visibilità di un business. Se i caratteri sono poco leggibili, se i colori sono di scarsa qualità o se il logo non è comprensibile, l'effetto che si desidera ottenere è destinato a rimanere un traguardo lontano. Nell'epoca dei social network e degli acquisti online, dunque, le insegne continuano a mantenere una funzione di primo piano in ambito economico.

Per maggiori informazioni:

Creazione Web è l'azienda a cui si può fare affidamento per richiedere e ottenere insegne di comprovata qualità. Da anni questa realtà è attiva nel campo della stampa su vari materiali, e oggi la varietà di servizi messi a disposizione è davvero ampia: non solo la realizzazione di insegne, ma anche la creazione di siti web dinamici e statici e la produzione di timbri, di biglietti da visita, di targhe in plexiglass di piccolo formato, di striscioni pubblicitari e di pannelli rigidi. Creazione Web è un'impresa all'avanguardia, dinamica e soprattutto giovane, creata grazie alla combinazione di professionalità qualificate nel campo della pubblicità esterne e in quelli della stampa, della progettazione grafica e della comunicazione. Il modus operandi di Creazione Web prevede che il processo di produzione venga seguito in tutte le sue fasi, dal momento della progettazione a quello dell'installazione dell'insegna presso il punto vendita del cliente. Tutti i lavori vengono gestiti con successo grazie all'adozione delle attrezzature e delle tecnologie più avanzate: Creazione Web è un service di stampa digitale e serigrafia capace di dare voce alle idee dei clienti e, soprattutto, di andare incontro a tutte le loro richieste e a tutte le loro necessità.

Contatti:

Creazione Web del dottor Correnti Paolo

Sede operativa: Via M. Villabianca, 20, Misilmeri (Pa)

Cell: +39 339-7279997

E-mail:

Website: