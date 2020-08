Milano: arriva una flotta di 750 monopattini a noleggio (2)

31 agosto 2020 a

(Adnkronos) - Lanciata a Stoccolma nel settembre 2018, Voi opera in 11 Paesi e oltre 45 città tra cui Madrid, Berlino, Oslo, Helsinki, Lisbona e Copenaghen. Ad oggi l'azienda ha permesso a più di 5 milioni di utenti di usufruire di oltre 25 milioni di corse flessibili e a basse emissioni di carbonio. I 750 monopattini saranno disponibili 24 ore su 24, sette giorni su sette. Il prezzo del servizio è di 1 euro per lo sblocco del monopattino e di 19 centesimi per ogni minuto di utilizzo. Per il primo mese dal lancio non verrà applicato il costo di sblocco all'inizio della corsa e tutti i nuovi utenti riceveranno 5 euro di bonus con il codice MILANO2020.