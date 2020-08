Lecco: rissa con ferito al bar, un arrestato e sette denunciati

31 agosto 2020 a

Milano, 31 ago. (Adnkronos) - I carabinieri della Compagnia di Merate (Lecco), a parziale conclusione dell'indagine conseguente alla rissa del 19 agosto all'esterno di un bar di Paderno d'Adda hanno eseguito una ordinanza di misura cautelare emessa dal gip di Lecco a carico dei otto persone.

L'attività investigativa, condotta dai militari del Norm - incentrata in particolare nell'ascolto dei testimoni e nell'analisi delle immagini dei circuiti di videosorveglianza -, ha permesso di accertare che l'episodio violento risulta attribuibile a otto uomini, suddivisi in due gruppi antagonisti, uno di persone residenti nel meratese e l'altro proveniente dalla vicina provincia di Bergamo che, "per motivi non ancora completamente delineati", si sono affrontati: ad avere la peggio è stato Gualtiero R., 69 anni, ancora ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Lecco per le gravi lesioni.