La Mostra di Venezia si colora di verde con il Green Drop Award

Roma, 31 ago. (Adnkronos) - La 77a Mostra Internazionale di Arte Cinematografica di Venezia ospita per il nono anno consecutivo il Green Drop Award, il premio che Green Cross Italia assegna al film, tra quelli in gara nella selezione ufficiale del Festival, che interpreta meglio i valori dell'ecologia, dello sviluppo sostenibile e della cooperazione fra i popoli.

Il 10 settembre 2020 è in programma un appuntamento dedicato anche all'importanza di una filiera sostenibile per il cinema, dalle produzioni alle sale cinematografiche, dal titolo 'Sustainable Screens 2020: un cinema sostenibile per una ripresa green', tavola rotonda organizzata da Green Cross Italia con Enea, Gse, Anec, Fondazione ecosistemi, Connect4Climate e Film Commission.

La consegna del Green Drop Award 2020 avverrà venerdì 11 settembre 2020 nella Sala Tropicana dell'Hotel Excelsior presso la Fondazione Ente dello Spettacolo.

"Il 2020 ha segnato uno spartiacque nell'idea di futuro che ognuno aveva. Siamo tutti chiamati a riconsiderare le nostre azioni perché è evidente che la gestione del Pianeta non è più sostenibile. Significativo che tra le opere fuori concorso vi sia il film che parla di Greta. Il Coronavirus ha limitato i movimenti e ci ha obbligato a ripensare gli stili di vita. Come sarà il domani che siamo chiamati a vivere? Come affrontare i cambiamenti climatici in atto? Il Cinema in questi anni ci ha spesso aiutato a sognare il futuro e a denunciare le storture del presente. Con il Green Drop Award, da quasi dieci anni, scegliamo quelle opere per noi più significative per il grande pubblico per indirizzarci verso un futuro sostenibile", spiega Marco Gisotti, direttore del Green Drop Award.

"La maggior parte di noi è cosciente che abbiamo poco tempo per cercare di invertire la rotta che sta portando a collassi ambientali e sociali sempre più frequenti e devastanti. Siamo chiamati tutti a cambiare stile di vita, a pretendere dai governi e dalle imprese l'accelerazione della conversione ecologica verso un mondo sostenibile e socialmente equo", sottolinea Elio Pacilio, presidente di Green Cross Italia.

L'edizione 2020 è realizzata con il Patrocinio del ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e di Enea - Ente per le nuove tecnologia, l'energia e l'ambiente e la collaborazione della Sardegna Film Commission.