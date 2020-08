Giochi on line, siglata partnership Snaitech-Playson

31 agosto 2020 a

(Milano, 31 agosto 2020) - L'accordo con il fornitore di contenuti rende l'offerta Snaitech sempre più ampia e competitiva, grazie ad una grafica evoluta e una costante attenzione alla sostenibilità.

Milano, 31 agosto 2020 – L'universo Snaitech si arricchisce di una nuova, prestigiosa partnership nel campo dei giochi online. L'accordo con Playson, azienda che si occupa di sviluppo di contenuti per il gaming online, permetterà il lancio di una suite completa di slot, in grado di elevare l'engagement dei giocatori, grazie a una grafica raffinata ed evoluta e a colonne sonore sempre coinvolgenti. Playson fornisce giochi a oltre 17 mercati regolamentati e ha una gamma di oltre 65 giochi da casinò.

L'accordo risponde perfettamente alla policy di Snaitech: «Siamo molto attenti alla scelta dei nostri partner - ha detto Alessandro Graziosi, direttore BU Digital – nell'intento costante di garantire ai nostri clienti un'esperienza di gioco nello stesso tempo immersiva e sostenibile. Una linea premiata peraltro dai risultati e dai dati in costante crescita negli ultimi anni. Playson garantisce queste esigenze per noi fondamentali e, nell'ambito della nostra offerta, rappresenterà sicuramente un valore aggiunto».

Christos Zoulianitis, Senior Account Manager di Playson, ha dichiarato: «Snaitech è uno dei principali attori del mercato italiano e siamo lieti di aver firmato questo accordo di distribuzione dei nostri contenuti. La nuova partnership è un modo fantastico per rafforzare la nostra posizione in Europa e non vediamo l'ora di intrattenere i giocatori Snaitech con la nostra vasta gamma di giochi».

