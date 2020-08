Francia: effetto Covid, a giugno presenze in alberghi -73%

31 agosto 2020 a

Parigi, 31 ago. (Adnkronos) - Con 5,8 milioni di notte passate negli alberghi in Francia a giugno, le presenze negli hotel transalpini hanno registrato un calo del 73% rispetto a giugno 2019. Lo rende noto l'Insee, l'istituto di statistica francese in un report. L'assenza di turisti non residenti non è stato compensato dai turisti locali: la presenza dei turisti residenti ha registrato un calo del 61%. Un terzo degli alberghi aperti non ha raggiunto il 20% di tasso di occupazione a giugno.