Infortuni: Inail, in primi 7 mesi +112 casi mortali su 2019 soprattutto in Lombardia**

Roma, 31 ago. (Adnkronos) - Il Nord-Ovest nei primi sette mesi dell'anno si contraddistingue per un incremento di 112 casi mortali (da 153 a 265) rispetto allo stesso periodo del 2019, complice soprattutto l'aumento di 89 casi della Lombardia. Lo rende noto l'Inail in un comunicato. Il Centro registra un aumento di otto decessi ( da 120 a 128), il Sud sette casi mortali in più (da 134 a 141) e il Nord-Est due in più (da 134 a 136). Nelle Isole si registra una diminuzione di 12 casi mortali nelle Isole (da 58 a 46).