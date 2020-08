Coronavirus: Adr, da domani a Fiumicino attivo drive-in per test covid**

31 agosto 2020 a

Roma, 31 ago. (Adnkronos) - Da domani, primo settembre a partire dalle ore 15, è attivo presso il parcheggio lunga sosta dell'aeroporto Leonardo da Vinci il nuovo drive-in della regione Lazio per eseguire i tamponi rapidi antigenici Covid-19. Lo comunica Adr, in una nota. La struttura, realizzata in un'area di circa 7.000 metri quadri sarà gestita dalle autorità sanitarie della regione Lazio e presidiata da personale medico e paramedico della Croce rossa italiana. La struttura, la più grande del Lazio, disporrà di sei checkpoint sanitari per il prelievo dei campioni e potrà accogliere fino a 130 autovetture; sarà inoltre dotata di servizi igienici e sarà disponibile un servizio di ristorazione. “Lavoriamo per la messa in sicurezza di Roma e dell'intero Paese nel contrasto alla diffusione del covid-19. Un lavoro straordinario da parte dei nostri operatori sanitari e della Croce Rossa Italiana”, afferma il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti.