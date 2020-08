Milano: #estatepopolare, ripartono sport e giochi per ragazzi case popolari

30 agosto 2020 a

Milano, 30 ago. (Adnkronos) - Aumentano i cortili, raddoppiano le ore di attività: a Milano ripartono domani mattina, lunedì 31 agosto, le attività ludiche, ricreative, sportive, educative e di sostegno allo studio dedicate a bambini e ragazzi tra i 6 e i 14 anni nei cortili delle case popolari della città, cui si aggiungono anche quattro cortili di sedi associative. È il 'Centro estivo diffuso', parte del programma #estatepopolare, che riprende rafforzato dopo aver animato dieci cortili nella prima metà di agosto, con la partecipazione di oltre 300 ragazzi. Lo rende noto Palazzo Marino.

"Il primo tempo è andato molto bene - dice l'assessore comunale alle Politiche sociali e abitative Gabriele Rabaiotti -. Anche a Gratosoglio, dove all'inizio abbiamo riscontrato qualche difficoltà, l'animazione ha finito col prendere piede. Ci auguriamo che anche questo secondo tempo, che abbiamo potenziato, venga apprezzato dal maggior numero di bambine e bambini. Un ringraziamento sentito va a tutti gli animatori ed educatori che con passione e competenza sono riusciti a riaccendere i cortili popolari in questa estate così particolare".

Adesso si aprono altre due settimane, fino all'11 settembre, "che portano l'offerta estiva nei quartieri e nelle case pubbliche in tutti i Municipi a parte l'1, sia di proprietà comunale in gestione a MM sia di Aler, in modo da accompagnare i bambini e i ragazzi all'avvio del nuovo anno scolastico". Le attività si terranno dal lunedì al venerdì, in molti cortili sia la mattina (indicativamente dalle 9,30 alle 13) sia il pomeriggio (dalle 14,30 alle 18). La partecipazione è libera e gratuita per tutti e non occorre iscrizione preventiva.