Milano: #estatepopolare, ripartono sport e giochi per ragazzi case popolari (2)

30 agosto 2020 a

(Adnkronos) - A coordinare le iniziative del progetto ideato dall'Amministrazione, la Fom (Fondazione oratori milanesi), con la quale è già attiva una convenzione con il Comune, insieme al Csi, Centro sportivo italiano, e agli enti gestori dell'Area domiciliarità' del Comune. Anche FC Internazionale parteciperà al progetto #estatepopolare, in alcune date e luoghi selezionati, con allenatori del settore giovanile e di Inter Campus.

Questo l'elenco dei cortili aperti: via Aldo Tarabella 4, Civitavecchia 102, Angelo Inganni 67 - via Val Bavona 2, Teramo 31, De Andrè 11/12, Sabatino Lopez 4, Adolfo Consolini 4, largo Boccioni 10, Val di Nievole 1, Senigallia 60, Antonino Giuffrè 8, Ucelli di Nemi-via Serrati (giardini), Etruschi 1, San Dionigi, Saponaro 32, Montegani/via Barrili, via Palmieri (Quattro Corti), Sant'Erlembaldo 2, Civitavecchia 102, Fleming 19 (angolo Pastonchi), Alex Visconti 12, Fa' di Bruno 5.

A questi cortili, che si trovano tutti in caseggiati popolari, si aggiungono altri quattro indirizzi sedi di cooperative che partecipano all'iniziativa: via Zante 36 (Cascina Monlué), spazio esterno di via Cenni, via Dalmine 6 e via Mantegazza 10.