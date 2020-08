Mantova: auto fuori strada, muore giovane

30 agosto 2020 a

Milano, 30 ago. (Adnkronos) - Un ragazzo di 24 anni è morto sul colpo nell'incidente che ha coinvolto la sua auto che, per motivi ancora da accertare, è finita fuori strada. L'impatto è avvenuto la scorsa notte, intorno alle 3, in via Mantova ad Asola, comune in provincia di Mantova. La vittima, B.L. le iniziali, era residente a Casaloldo. Sul posto rende noto l'Areu, l'azienda regionale emergenza urgenza, oltre all'ambulanza sono intervenuti gli uomini della Polstrada.