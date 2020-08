Incendi: Musumeci, 'criminali hanno compiuto un atto violento'

30 agosto 2020 a

Palermo, 30 ago. (Adnkronos) - "E' stata una notte difficile. Ho convocato il governo della Regione per una riunione urgente. I criminali che hanno appiccato il fuoco ad Altofonte, in sei punti diversi e a favore del vento, hanno compiuto un atto violento che sta pagando una intera popolazione. Per tutta la notte oltre 150 uomini dei vigili del fuoco, della protezione civile e del corpo forestale hanno lavorato e continuano a lavorare senza tregua. Tutta la mia gratitudine". Lo scrive su Facebook Nello Musumeci, presidente della Regione siciliana.