Milano: controlli polizia contro spaccio droga, 5 arresti

29 agosto 2020

Milano, 29 ago. (Adnkronos) - Gli agenti della squadra Mobile di Milano hanno arrestato cinque persone per spaccio di droga. Lunedì 24 agosto, i poliziotti, passando in piazza Trento, hanno notato un'auto in sosta sospetta e bloccato un cittadino gambiano che aveva appena venduto 5 grammi di marijuana per 30 euro. Perquisito, è stato trovato in possesso di mezzo etto di marijuana e mille euro in contanti ed è stato arrestato. L'acquirente, invece, è stato segnalato alla prefettura con ritiro immediato della patente di guida.

Nel tardo pomeriggio di martedì 25 agosto, durante un servizio antispaccio nella zona di piazzale Corvetto, gli agenti della sesta sezione della squadra Mobile hanno arrestato un 31enne di origine marocchina, senza regolare permesso di soggiorno e pregiudicato, per avere ceduto della cocaina a un ragazzo. Addosso aveva altre dosi e 200 euro.

Nella giornata di giovedì 27, la squadra Mobile ha organizzato un servizio di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti in zona Garibaldi Venezia, nelle aree della movida e delle stazioni ferroviarie. In via Panfilo Castaldi è stato arrestato un 28enne, pregiudicato, per avere venduto della cocaina a un cliente di 40 anni. In Piazza Duca D'Aosta, invece, davanti alla stazione Centrale, è finito in manette un cittadino della Guinea per avere venduto due dosi di cocaina. Ieri venerdì 28 agosto in corso Garibaldi, infine, i poliziotti hanno arrestato un cittadino della Guinea per spaccio di cocaina.