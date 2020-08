Milano: cede grata marciapiede e precipita per tre metri, grave una donna

29 agosto 2020 a

Milano, 29 ago. (Adnkronos) - A Novate Milanese la grata di un marciapiede è ceduta improvvisamente facendo precipitare una donna sul pavimento di un box auto, dopo un volo di circa tre metri. E' successo questa mattina: il 118 ha trovato la signora, 59 anni, sotto shock e l'ha trasportata in codice rosso all'ospedale Niguarda, dove si trova in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita. La donna camminava sul marciapiede nei pressi del suo condominio: sono intervenuti anche i vigili del fuoco.