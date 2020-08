Maltempo: forti piogge su Como, 'si valutino con attenzione spostamenti'

29 agosto 2020 a

a

a

Milano, 29 ago. (Adnkronos) - "Le forti piogge delle ultime ore, con picchi di precipitazioni molto elevati, hanno già sottoposto il nostro territorio ad un forte stress. I volontari della protezione civile sono stati attivati già dalle prime ore del mattino e stanno monitorando il territorio". Lo rende noto il Comune di Como in una nota in cui si ricorsa come il centro funzionale meteo di Regione Lombardia ha emesso un'allerta codice rosso per rischio idrogeologico dalle ore 14 di oggi sino alle ore 14 di domani. L'allerta rossa riguarda tutto il territorio provinciale di Como, quello di Sondrio e parte della provincia di Varese.

"Vista la situazione prevista per le prossime ore invitiamo la cittadinanza a mantenersi aggiornata sull'evolversi delle condizioni meteo su tutto il territorio comasco, valutando con attenzione i propri spostamenti, anche in considerazione delle zone già fortemente colpite dal maltempo, ed evitando comportamenti a rischio", commenta l'assessore alla Polizia locale e Protezione civile Elena Negretti. Per ogni eventuale necessità i cittadini possono contattare la centrale operativa polizia locale al numero 031 265555 o il numero unico di emergenza 112.