Como: elicottero Gdf sorvola campi, sequestrate 20 chili di piante marijuana

Milano, 29 ago. (Adnkronos) - Sequestrate 16 piante di marijuana per un peso di 20 chili. Durante diversi voli di ricognizione sul territorio comasco, da parte dei militari della Sezione aerea della Guardia di finanza di Venegono (Varese), finalizzati all'individuazione di piantagioni di marijuana nascoste all'interno di coltivazioni di cereali, i militari delle compagnie di Como ed Olgiate Comasco, con l'ausilio dell'elicottero HH412C-Volpe 215, hanno sequestrato 16 piante di canapa indiana - alte in media un metro e mezzo - del peso complessivo di 20 chili circa. Le piante si trovavano in un'area coltivata a granoturco. Sono in corso le indagini per identificare gli autori del reato.