Usa: Zuckerberg ammette errore, non rimossa pagina gruppo che inneggiava a violenza

Roma, 28 ago. (Adnkronos) - Il Ceo di Facebook, Mark Zuckerberg ha ammesso che il social media ha commesso un "errore operativo" questa settimana non riuscendo a rimuovere una pagina che incoraggiava cittadini armati negli Stati Uniti a scendere in piazza a Kenosha, nel Wisconsin. Ad affermarlo è lo stesso Ceo in una video pubblicato sul proprio profilo Facebook. Un gruppo di persone, rileva Zuckerberg, aveva persino segnalato la pagina prima dell'uccisione di due manifestanti, Joseph Rosenbaum e Anthony Huber in seguito alle proteste dopo la sparatoria che ha coinvolto Jacob Blake. "Quello che sta succedendo a Kenosha ... è davvero profondamente preoccupante", ha detto Zuckerberg nel video.