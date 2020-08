Scuola: Sala, 'invitiamo insegnanti a fare test'

28 agosto 2020 a

Milano, 28 ago. (Adnkronos) - Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ritiene che il personale scolastico debba sottoporsi ai test sierologici. "Se questa è un'occasione per fare un invito a tutto il personale didattico, agli insegnanti e al personale della scuola di sottoporsi a un test" per verificare la positività al Covid19, "è un invito che facciamo in maniera assolutamente convinta", dice in conferenza stampa nel dopo giunta. Tuttavia, precisa, "quello che verifichiamo, per lo meno nelle nostre scuole comunali, è che lo fanno tutti, non rileviamo resistenze a fare test". Rimarca anche l'assessore comunale all'Edilizia scolastica, Paolo Limonta: "Penso che gli insegnanti e il personale della scuola debbano fare i test sierologici, perché la scuola è e deve essere un luogo sicuro".