Scuola: Sala, 'a Milano corposo piano azione, usati al massimo poteri commissariali' (2)

(Adnkronos) - I circa 700 interventi di manutenzione ordinaria, coordinati da MM, sono stati più che altro operazioni di ridefinizione degli spazi, spiega il sindaco, "microinterventi" per rimetterli a norma.

Per alcune scuole, una decina, è stato necessario prevedere "strutture provvisorie" con l'acquisto di moduli di legno o cemento, "che non sono container, ma prefabbricati che ospiteranno i bambini di alcune classi". L'assessore Paolo Limonta ha spiegato che arriveranno "in quattro tranche", tra settembre e ottobre, ma l'obiettivo è arrivare al 25 settembre con i moduli pronti in tutte le realtà che ne hanno bisogno.

Per quanto riguarda i pasti, "Milano Ristorazione sta facendo i sopralluoghi in ogni scuola per verificare situazioni specifiche da adattare a ogni istituto". Nella metà dei casi, la refezione sarà organizzata per turni, "in pochi casi bisognerà pranzare nelle aule perché gli spazi della refezione saranno usati per didattica, ma non sono molte scuole", ha detto ancora Sala.