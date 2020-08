Scuola: arrivano primi banchi a Nembro e Alzano, li scaricano i militari(2)

28 agosto 2020 a

(Adnkronos) - Ad Alzano, in particolare, fa sapere il Comune, sono in consegna durante la mattinata dal ministero "circa un centinaio i banchi di tipo tradizionale", non di quelli con le rotelle, che saranno consegnati in mattinata ad Alzano Lombardo da parte del Ministero. "Numero e tipologia di banchi sono stati richiesti dalla dirigenza scolastica dell'istituto comprensivo Montalcini, che ha il compito di organizzare le strutture scolastiche secondo i protocolli ministeriali anti covid-19".