Referendum: Sala, 'aspetto a pronunciarmi su Si o No, per ora riforma parziale'

Milano, 28 ago. (Adnkronos) - Al referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari "ci sono buoni motivi per votare sì e per votare no, così come per non votare sì o non votare no, ma quello che voglio capire nei prossimi giorni e se è serio l'intento a procedere a livello di riforma". Lo spiega il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a chi gli chiedeva cosa avrebbe votato al prossimo referendum costituzionale previsto a fine settembre. Una riforma, aggiunge, "che non è solamente quella nota a tutti della legge elettorale, ma anche della garanzia della competenza di chi va in Parlamento".

La preoccupazione "da cittadino" di Sala è che "chi siede in parlamento abbia la competenza giusta. Questo taglio lineare ci garantirà da questo punto di vista? Quindi aspetto a rispondere per capire se ci sono un po' più di certezze rispetto alla prosecuzione di un processo, e così com'è - conclude - è un processo di rinnovamento molto parziale".