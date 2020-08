Nasce a Recanati Sbc Academy, formazione per la crescita del territorio

28 agosto 2020 a

Ancona, 28 ago. (Labitalia) - Con la fine delle ferie e la progressiva ripresa dello studio e del lavoro, prende ufficialmente il via l'attività di Sbc Academy, nuova realtà nel campo della formazione di alto profilo post laurea e professionale. Il legame dell'azienda con il territorio è molto forte: nasce a Recanati, nel cuore delle Marche, finanziata attraverso i fondi Ue per la creazione di nuove imprese a livello locale e offre un ventaglio di proposte formative studiate appositamente per le esigenze di professionisti, impiegati, manager, dirigenti sportivi, atleti, neo-diplomati, neo-laureati del Centro-Italia.

Ad accompagnare l'operato di Sbc Academy c'è un partner prezioso, la 24Ore Business School, che dal 1993 annualmente inserisce nel mondo del lavoro oltre 2.000 studenti con tassi di conferma superiori al 95%. Pensando alle esigenze del mercato del lavoro marchigiano, Sbc Academy ha approntato oltre 30 percorsi formativi online e offline, fra corsi (per diplomati) e master (per laureati), che fanno capo ai settori strategici: finance, digital, marketing, comunicazione, sport e turismo.

Da fine settembre partiranno anche corsi di formazione e master part-time in presenza che, nel pieno rispetto delle norme governative sul distanziamento sociale in materia di contrasto al Covid-19, verranno svolte presso l'Aula Magna del Comune di Recanati e le aule della Scuola 'Campus L'Infinito'.

“Dietro a questo progetto - racconta Flaminia Tancioni, una expertise 20ennale nelle agenzie di marketing e comunicazione, oggi founder di Sbc Academy - c'è la voglia di trasmettere qualcosa di utile e facilmente fruibile a chi si affaccia sul mondo del lavoro. L'idea è venuta all'inizio della carriera, quando mi sono resa conto che in Italia non è facile trovare il percorso lavorativo desiderato anche quando hai un preciso obiettivo professionale. Cinque anni fa mi sono trasferita da Roma a Recanati, realtà di cui ho subito apprezzato il potenziale, il posto giusto per dare vita al mio progetto di impresa”.

A salutare con grande entusiasmo questa start-up anche le istituzioni: "Accolgo con grande soddisfazione - sottolinea Rita Soccio, assessore alle Politiche culturali del Comune di Recanati - l'avvio di questa iniziativa, novità assoluta per la città che fa capo a imprenditori che vivono e amano Recanati. Una scuola di formazione che dia la possibilità di iniziare qui, senza andare fuori, una carriera di successo, mancava. Per questo, l'avvio della Sbc Academy arricchisce ulteriormente la nostra città, che non a caso promuoviamo attraverso il tag #cittàdellacultura. Finora abbiamo valorizzato soprattutto la memoria dei grandi studiosi del passato, nostri concittadini, credo che adesso sia tempo di investire anche negli studiosi del futuro per avere un ricambio generazionale nel mondo del lavoro che ruota attorno al nostro territorio”.

"Sostenere chi crede nel territorio - afferma Fabio Sturani, capo della Segreteria del presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli - e decide di offrire servizi innovativi è una missione per noi. I settori in cui Sbc Academy offre formazione a studenti e lavoratori della zona sono strategici per la crescita e l'affermazione delle Marche a livello nazionale e internazionale, basti pensare allo sport. Si deve contenere la cosiddetta fuga di cervelli, stimolando i professionisti e gli imprenditori di oggi e di domani a lavorare nel territorio e per il territorio".