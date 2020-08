Migranti: Crocetta, 'ordinanza Musumeci inutile propaganda, cerca solo titoli sui giornali' (2)

28 agosto 2020 a

(Adnkronos) - "Un'altra questione riguarda l'intera gestione - dice ancora Crocetta - un immigrato positivo è più sicuro in un hotspot oppure in giro? E' chiaro che un hotspot non c'è nessun pericolo di contagio, mentre all'esterno è pericoloso". E ribadisce che "sono più pericolosi i turisti che sono andati a Malta". "Io al posto di Musumeci mi sarei concentrato su altri provvedimenti, per esempio i test sierologici fatti in aeroporto". "Io, ad esempio, sono stato 4 giorni in Italia e sono stato un responsabile perché ho fatto il test sierologico in Italia lo stesso giorno che sono arrivato".

"Non si esce dal Covid in una sola regione - dice ancora - bisogna tutti collaborare, a nessuno fa piacere l'immigrazione irregolare. Nel momento in cui una persona è positiva ha diritto a tutte le tutele. Poche centinaia di migranti non rappresentano un rischio, lo sono le decine di migliaia di siciliani che sono andati in discoteca in vacanza. E poi la Sicilia è stata la prima regione incosciente ad aprire le discoteche".

E conclude: "Se l'ordinanza avesse efficacia sarebbe un precedente pericoloso, il tar l'ha sospesa perché non c'era il carattere d'urgenza".