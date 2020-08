Lombardia: opposizioni in Regione, 'pronti a sfiduciare Fontana'

28 agosto 2020 a

Milano, 28 ago. (Adnkronos) - Le opposizioni in consiglio regionale della Lombardia hanno preparato e presentato la mozione di sfiducia contro il governatore Attilio Fontana e vogliono che sia discussa al più presto in consiglio. Lo annunciano in una nota congiunta capigruppo delle minoranze in Consiglio Regionale: Massimo De Rosa (M5S), Fabio Pizzul (Pd), Elisabetta Strada (Lombardi Civici Europeisti), Michele Usuelli (+Europa), Niccolò Carretta (Gruppo misto – Azione). "Colpevolmente in ritardo con i tamponi e lo screening dei cittadini rientrati dalle vacanze, incapaci, nonostante quanto accaduto tra marzo e aprile, di tutelare i pazienti all'interno delle rsa, è di oggi la notizia di un nuovo focolaio all'interno dell'Istituto Quarenghi. La Giunta regionale lombarda continua a distinguersi per la propria incompetenza", sottolineano.

"L'incapacità di apprendere dai propri errori è pari solamente all'arroganza nel continuare a non ammetterli. Servono serietà e competenza, per scongiurare i rischi collegati all'aumento dei contagi in vista del prossimo autunno: da Fontana e Gallera abbiamo avuto solo propaganda e polemiche nei confronti del Governo e degli amministratori locali. Siamo molto preoccupati per la salute di tutti i cittadini lombardi: riteniamo che la disastrosa esperienza di questa amministrazione debba andare a concludersi il prima possibile", aggiungono.

Per questo, il consiglio regionale "deve al più presto discutere e prendere atto di una situazione che crediamo non sia più sostenibile: chiediamo che venga messa all'ordine del giorno della prima seduta disponibile la discussione della nostra mozione di sfiducia. Per quanto ci riguarda, siamo pronti a scrivere la parola fine su questa fallimentare esperienza di governo regionale. Il modo migliore per ricostruire un rapporto di fiducia tra i cittadini e l'istituzione regionale è il ritorno alle urne", concludono.