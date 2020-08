Fase 3: al via anche in Italia 'Awakening weeks' per 'risveglio' del turismo

28 agosto 2020 a

Roma, 28 ago. (Labitalia) - Rendere la cultura accessibile, permettendo a molte più persone di andare più di frequente sia alla scoperta di 'gemme nascoste' che nei musei più conosciuti. È questo l'obiettivo di Tiqets, piattaforma di prenotazione online nata in Olanda nel 2014 e che, lo scorso anno, ha ricevuto un finanziamento di Serie C da 60 milioni di dollari da Airbnb. Tiqets è leader a livello mondiale per musei e attrazioni e, nel corso degli anni, grazie alla possibilità di acquistare biglietti sul momento, anche last minute e via cellulare, ha aiutato milioni di persone a scoprire e abbracciare diverse esperienze culturali in tutto il mondo.

Proprio in questi giorni Tiqets sta lanciando la campagna mondiale 'Awakening weeks': 6 settimane, dal 24 agosto al 4 ottobre 2020, dedicate a un ritorno sicuro e fiducioso alla cultura locale, un vero e proprio 'risveglio' del turismo dopo questi mesi difficili di lockdown con attività online e offline uniche e nel totale rispetto delle norme vigenti. Regno Unito, Francia, Spagna, Paesi Bassi, Italia e Stati Uniti.

L'Italia sarà protagonista dell'Italy Awakens, nella settimana dal 21 al 27 settembre, e queste sono le prime attrazioni italiane che hanno aderito alla campagna: Sightseeing Experience, con video sui bus Hop On-Hop Off in diverse città italiane; l'esperienza interattiva dedicata a Leonardo Da Vinci e le sue invenzioni a Roma; il parco divertimenti Gardaland; il celebre giro in Gondola tra i canali di Venezia; Casa Milan, il museo del Milan; l'Acquario di Genova; Napoli Sotterranea; il Pozzo della Cava; i Musei Vaticani e altri ancora da confermare.

Sei Paesi che si sono uniti per celebrare la loro riapertura, sei settimane di attività sia online che offline esclusive, ciascuna interamente dedicata a uno dei Paesi protagonisti della campagna. Più di 100 musei e attrazioni in tutto il mondo ospiteranno una serie di esperienze uniche, dedicate sia al pubblico internazionale che a quello locale: il primo, anche in un'estate particolare come questa, potrà andare alla scoperta di alcuni dei migliori musei e attrazioni del mondo senza spostarsi da casa propria, grazie a esperienze, eventi virtuali dal vivo e tour online interattivi creati esclusivamente per le 'Awakening Weeks' di Tiqets; il secondo, invece, avrà l'occasione di tornare nei luoghi turistici e culturali a lui più vicini, imparando a conoscere le nuove misure di sicurezza e contingentamento che i luoghi hanno implementato dalla riapertura post-lockdown.

Ci sarà la possibilità di visitare queste attrazioni anche di persona grazie a sconti speciali, omaggi e nuove offerte realizzate dalle attrazioni insieme a Tiqets per l'occasione. Sarà così possibile imparare a preparare cocktail classici inglesi insieme ai baristi del London's View From the Shard, ammirare i dipinti impressionisti al Musee d'Orsay a Parigi, esplorare i canali di Venezia in un giro in Gondola, scoprire i segreti che si nascondono dietro alle attrazioni di Gardaland, il parco divertimenti più famoso in Italia, assistere all'apertura delle sale dei Musei Vaticani insieme al clavigero e molto altro ancora.

"Negli ultimi mesi, musei e attrazioni - afferma Luuc Elzinga, presidente e fondatore di Tiqets - hanno lavorato instancabilmente per rendere sicuro visitare nuovamente le proprie sedi. Ora è il momento di stendere il tappetino di benvenuto e celebrare in sicurezza il risveglio di questi luoghi al pubblico. Siamo entusiasti che più di 100 tra musei e attrazioni nostri partner si siano uniti a noi per l''Awakening Week' per ispirare i visitatori a vivere queste incredibili esperienze senza la folla del passato".