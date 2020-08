Ex Ilva: Fim Cisl Taranto, 'assurda riduzone personale tecnico, manutenzioni fondamentali' (2)

28 agosto 2020 a

(Adnkronos) - Il rilancio di un'azienda, spiega Prisciano, "non può passare solo attraverso le belle parole dichiarate in questi giorni. Occorre dimostrare fattivamente, ai lavoratori e alla città, la reale volontà di investire sul territorio, attraverso interventi seri e mirati. Interventi anche di sostegno economico per i lavoratori in Cigo che percepiscono circa 800 euro. Non si può pensare di andare avanti in questo modo. I lavoratori vogliono lavorare e non vivere di soli ammortizzatori sociali. Ci chiedono di tornare sul proprio posto di lavoro. Cosi come l'indotto, dove la situazione rimane incandescente e preoccupante".

Puntare sulla formazione e qualificazione dei lavoratori, aggiunge, "è importante per il mondo del lavoro. Ma adesso in Puglia l'attenzione è rivolta esclusivamente alle elezioni regionali. Alla politica chiediamo di restituire la giusta centralità al tema del lavoro. I lavoratori sono stanchi delle attese, non hanno bisogno di promesse. Servono fatti. Bisogna voltare pagina quanto prima per il bene della Città di Taranto e del territorio".