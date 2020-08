Dj morta: misurazioni e accertamenti nelle zone in cui sono stati trovati Giole e Viviana

28 agosto 2020 a

a

a

Caronia (Messina), 28 ago. (Adnkronos) - Al lavoro da diverse ore nei boschi di Caronia (Messina) la squadra sopralluogo della Polizia scientifica di Palermo che sta facendo degli accertamenti nelle zone in cui sono stati trovati i corpi di Viviana Parisi e del figlio Gioele di quattro anni. E' stato montato anche un gazebo della Scientifica, punto di riferimento per i poliziotti. Presenti anche le unità cinofile della Polizia. Gli agenti stanno eseguendo delle misurazioni, a partire dal guardrail da dove è passata Viviana con in braccio il figlio Gioele, fino allo stradone che potrebbe essere la strada percorsa da Viviana lo scorso 3 agosto.

Ci sono anche due fuoristrada dei vigili del fuoco sul posto. Oggi i Vigili hanno terminato di disboscare la zona per permettere dopo le 18 agli uomini della Scientifica di fare nuovi accertamenti tecnici non ripetibili, in casolari, allevamenti, abitazioni rurali che si trovano nei pressi del luogo in cui sono stati ritrovati i corpi senza vita di Viviana Parisi e del figlio Gioele. Sono stati disposti dal Procuratore capo di Patti Angelo Vittorio Cavallo. Gli esami saranno eseguiti con il Luminol per cercare eventuali tracce di sangue o biologiche. Nel corso degli esami si procederà anche all'identificazione degli animali presenti sul posto. Sul corpo della deejay di 43 anni sono stati trovati dei morsi così come sui resti del piccolo Gioele e gli inquirenti vogliono escludere che si tratti degli animali domestici dei casolari vicini alla zona del ritrovamento.