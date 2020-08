28 agosto 2020 a

New York, 28 ago. (Adnkronos/Xin) - Wall Street chiude in rialzo. Il Dow Jones ha chiuso in crescita dello 0,57% a 28.653,87 punti mentre il Nasdaq ha guadagnato lo 0,6% a 11.695,63 punti. L'S&P 500 ha registrato un rialzo dello 0,67% a 3.508,01 punti.