Yahsat potenzia le capacità di nuova generazione di Thuraya con un impegno di oltre 500 milioni di dollari

- Airbus è stata scelta per la costruzione di 'Thuraya 4-NGS', il sistema di telecomunicazioni mobili a banda L di nuova generazione

- Il nuovo sistema amplierà la copertura, incrementerà la velocità e trasformerà prodotti e soluzioni

- Gli investimenti rafforzeranno la leadership di Yahsat e Thuraya nel settore per le soluzioni commerciali e governative nelle regioni EMEA e APAC

ABU DHABI, EAU e TOLOSA, Francia, 27 agosto 2020 /PRNewswire/ -- Airbus è stata selezionata da Al Yah Satellite Communications Company (Yahsat), il principale operatore satellitare globale negli EAU, per costruire Thuraya 4-NGS, il sistema di telecomunicazioni mobili di nuova generazione che guiderà il continuo avanzamento dell'attività di banda L di Thuraya. Thuraya 4-NGS offrirà maggiori risorse e flessibilità aumentando al contempo capacità e copertura in Europa, Africa, Asia centrale e Medio Oriente, e consentendo soluzioni di mobilità di nuova generazione per tutti i segmenti di clienti, compresa la difesa, il governo e le imprese.

Si tratta di un'importante pietra miliare nell'impegno di Yahsat verso la trasformazione di Thuraya e l'implementazione del suo sistema di nuova generazione, che implica una revisione completa delle sue piattaforme spaziali e terrestri, consentendo una nuova serie di servizi, prodotti e soluzioni in un'area di copertura più ampia. Le nuove risorse potenzieranno la leadership su molte linee di prodotti strategici, come le soluzioni per i settori marittimo, IoT e dati, offrendo un ampio spettro di capacità di throughput e le più alte velocità disponibili sul mercato, rafforzando al contempo i punti di forza di Thuraya sul mercato delle chiamate MSS.

Il sistema di nuova generazione di Thuraya offrirà un mondo di opportunità a clienti, partner di servizi, produttori di hardware e integratori, migliorando l'esperienza degli utenti su terra, mare e aria per supportare molteplici segmenti di clienti, tra cui governi, consumatori e imprese.

Inoltre, un portafoglio avanzato di soluzioni per supportare gli utenti governativi e della difesa accelererà la leadership di Thuraya in questo mercato, sia all'interno degli EAU, sia a livello regionale e globale. Nel frattempo, tutti i prodotti e i servizi esistenti continueranno ad essere supportati dai segmenti spaziale e terrestre di Thuraya, consentendo la continuità del servizio durante e dopo il programma di trasformazione.

Questo ultimo impegno di Yahsat porta il suo investimento totale fino ad oggi ben oltre 500 milioni di dollari, con un ulteriore impegno previsto per i prossimi anni, che comprende un'opzione con Airbus per la costruzione di Thuraya 5-NGS (un altro satellite identico a Thuraya 4-NGS), per rafforzare la sua copertura e le sue risorse nella regione Asia-Pacifico.

Khaled Al Qubaisi, Presidente del Consiglio di amministrazione di Yahsat e CEO del settore Aerospace, Renewables & ICT di Mubadala, ha dichiarato: "L'impegno di mezzo miliardo di dollari riafferma la nostra posizione di leader di mercato, pioniere e perturbatore. Stiamo creando un ecosistema satellitare multiuso e flessibile, attento alla crescita e alla diversificazione futura, e Thuraya 4-NGS è una pietra miliare chiave nella nostra missione continua per la fornitura di soluzioni satellitari avanzate ma accessibili con livelli di prestazioni, affidabilità e sicurezza all'avanguardia della tecnologia del momento".

Ali Al Hashemi, CEO di Thuraya e General Manager di Yahsat Government Solutions (YGS), ha aggiunto: "Thuraya 4-NGS rappresenta una significativa evoluzione delle nostre capacità di banda L, consentendo una più ampia gamma di soluzioni FSS/MSS interoperabili per i clienti di Thuraya e YGS. Ciò sarà fondamentale per fornire soluzioni di difesa superiori, come le comunicazioni sul campo di battaglia, ai nostri utenti governativi, offrendo al contempo un portafoglio completo di MSS a tutti i nostri clienti e partner attuali e futuri per guidare la fase successiva di innovazione e crescita".

Jean-Marc Nasr, Direttore di Airbus Space Systems, ha dichiarato: "Sulla base del nostro rapporto ultra-decennale con Yahsat, il fatto di essere stati scelti testimonia l'eccellenza in termini di innovazione e ingegneria dei satelliti geostazionari di Airbus. Thuraya 4-NGS, oltre ad essere elettrica, trarrà vantaggio dalla nostra più recente tecnologia di carico utile elaborato, che garantisce maggiore flessibilità e adattabilità nel corso della sua vita in orbita. Il nuovo progetto di Yahsat rafforza la posizione di Airbus nel settore Spazio e Difesa, che si afferma quindi come numero uno al mondo nel segmento dei satelliti a propulsione elettrica".

Basata sulla piattaforma all'avanguardia Eurostar Neo di Airbus, Thuraya 4-NGS incorporerà un'ampia antenna a banda L da 12 metri e un carico utile con elaborazione a bordo che fornisce una flessibilità di instradamento avanzata fino a 3200 canali con ripartizione dinamica di potenza su un vasto numero di fasci spot. Il suo funzionamento è previsto per il 2024.

