Lecco: ricerche ragazzina dispersa nel lago proseguono in notturna

Milano, 27 ago. (Adnkronos) - Proseguono in notturna e stanno per partire in questo momento le ricerche in notturna di sommozzatori e vigili del fuoco per trovare la ragazzina di 11 anni letteralmente 'scomparsa' nel lago di Como, ramo lecchese, dalle 14.30 di questo pomeriggio. Le perlustrazioni alla luce del sole, che si sono avvalse anche di un elicottero, non sono andate a buon fine, anche per colpa, apprende l'Adnkronos, del riverbero del lago, che non ha permesso dall'alto di individuare sagome o dettagli. Per questo, i vigili del fuoco si sono attivati per andare avanti di notte. La piccola, che era in acqua con la madre mentre il papà le attendeva sulla riva di Abbadia Lariana, potrebbe essersi trovata su un tratto di fondale particolarmente fangoso e non è chiaro se fosse in grado di nuotare.