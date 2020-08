F1: Sticchi Damiani (Aci), 'Gran premio a Monza fino al 2025' (2)

27 agosto 2020 a

(Adnkronos) - "Chiediamo scusa alle 33mila persone che avevano già acquistato il biglietto e ai 200mila che sarebbero sicuramente venuti, il prossimo anno ci faremo perdonare", aggiunge il presidente dell'Automobile Club d'Italia, Angelo Sticchi Damiani.

Monza farà da apripista alle altre due gara che si svolgeranno in Italia. "Mi auguro che la Ferrari dia soddisfazione ai nostri tifosi anche in questo momento di passaggio. Dobbiamo essere vicini a questo simbolo dell'Italia. Non chiediamo miracoli ma l'affetto dei tifosi". L'Aci, se la Fia lo consentirà, ha ritenuto di mettere in palio una coppa per il pilota che otterrà più punti nei tre gran premi italiani.