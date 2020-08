F1: domenica Monza senza pubblico ma su spalti 250 'eroi' della lotta al Covid

27 agosto 2020 a

Milano, 27 ago. (Adnkronos) - Una gara come simbolo della ripartenza: Monza quest'anno rappresenta il ritorno alla normalità per un Paese che non si arrende. Nel tempio della velocità mancherà la presenza dei tifosi - nonostante i 33mila biglietti già venduti - ma la 91esima edizione del Gran premio d'Italia sarà anche un omaggio a chi ha combattuto in prima linea contro il Covid-19.

"Nonostante il Gran Premio si disputi a porte chiuse, l'Aci ha invitato 250 persone tra personale medico e dell'assistenza sanitaria e operanti della Protezione civile ad assistere alla gara, in rappresentanza di tutti coloro che nel e col sistema sanitario italiano hanno lavorato e lavorano per tutelare la salute di tutti noi", spiega il presidente dell'Automobile Club d'Italia Angelo Sticchi Damiani durante la conferenza stampa di presentazione a Milano.

"E' stato un anno pesante dove sono saltati tutti gli schemi ed è stato necessario avere una grande fede e una grande passione per poter presentare il Gran premio d'Italia", aggiunge Sticchi Damiani ringraziando la Regione Lombardia "che ci è stata a fianco e ha reso più leggero il peso di un gran premio senza pubblico". Un tempio della velocità che segna il primo appuntamento in attesa delle altre due gare che verranno disputate in Italia. "Monza, che è un biglietto da visita e un fiore all'occhiello invidiato da tutti, fa da apripista alla stagione sportiva dei grandi eventi in Italia. Noi siamo molto felici che Monza tagli il traguardo per prima", le parole del presidente del Coni Giovanni Malagò.