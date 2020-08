Dj morta: parroco Venetico, 'erano una bella famiglia, siamo vicini a Daniele' (2)

27 agosto 2020 a

(Messina) - Dell'inchiesta non ha molta voglia di parlare. Si arriverà mai alla verità? "Non mi occupo di questo - spiega - ho conosciuto una bella famiglia, un papà e una mamma con il loro bambino, questo è il mio pensiero e il mio ricordo". Non si sbilancia sull'ipotesi dell'omicidio-suicidio di Viviana che, secondo una delle probabili ipotesi investigative, si sarebbe tolta la vita dopo avere ucciso il bambino. "Io rispetto il lavoro degli inquirenti, fanno il loro lavoro" e aggiunge subito dopo: "Ho avuto modo di apprezzare questa famiglia", dice.

Nei giorni scorsi, dopo il ritrovamento del corpicino sgraziato di Gioele, il parroco ha organizzato una veglia di preghiera a cui hanno partecipato Daniele Mondello e i suoi parenti per ricordare Viviana e il loro bambino. Alla fine della veglia, molto partecipata, sono stati fatti volare dei palloncini bianchi. "La veglia di preghiera è stato un momento di vicinanza ma soprattutto di preghiera- dice - non essendoci un modo diverso per potersi avvicinare alla famiglia abbiamo scelto questo. E' stato un momento bello perché la preghiera è un momento che condividono i cristiani. Quando c'è una sofferenza bisogna affrontarla".