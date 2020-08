Coronavirus: in Lombardia nessun decesso, giù ricoveri in terapia intensiva (-3)

27 agosto 2020 a

Milano, 27 ago. (Adnkronos) - Sul fronte dei casi Covid, in Lombardia non si registrano morti nelle ultime 24 ore, e si tratta del quarto giorno consecutivo. I nuovi ricoveri sono quindici in più rispetto a ieri, per un totale di 173. Calano invece i ricoverati più gravi, in terapia intensiva, dai 17 di ieri ai 14 di oggi.

"L'aumento di 15 persone ricoverate nei reparti dei nostri ospedali - spiega l'assessore al Welfare Giulio Gallera - non riguarda casi di polmonite, malattie respiratorie o infettive. Si tratta di pazienti transitati dal pronto soccorso per altri motivi, risultati positivi anche al tampone che viene effettuato direttamente ad ogni ricovero".