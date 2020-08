Aeroporti: domani presidio lavoratori Handling a Linate

27 agosto 2020 a

Milano, 27 ago. (Adnkronos) - Domani i lavoratori di Airport Handling saranno di nuovo in presidio, dopo il 7 agosto, agli Arrivi dell'aeroporto Linate (dalle 10 alle 12), per mantenere alta l'attenzione sul 'caso Alitalia'. "Dal 1 settembre - spiega la Filt-Cgil - con una decisione unilaterale, Alitalia in A.S. ha deciso nei fatti di interrompere il contratto commerciale in essere con Airport Handling e di passare all'autoproduzione di tutti i servizi di check-in a Linate". Quello che i sindacati contestano è che "per fare questo la compagnia ha operato trasferimenti da altri scali su Linate e, elemento ancor più grave, è ricorsa al precariato mentre Airport Handling ha dovuto sospendere in cassa integrazione il proprio personale precedentemente adibito all'assistenza dei voli Alitalia".

A causa dell'emergenza sanitaria, "tutto il settore del trasporto aereo si trova oggi in una situazione di crisi mai vissuta in precedenza e crediamo che non ci si possa permettere di introdurre ulteriori elementi distorsivi in un segmento dove i rischi per l'occupazione sono altissimi se non si potrà tornare in tempi brevi a volare come prima del mese di marzo", aggiungono. Il salvataggio di Alitalia deve passare "attraverso la garanzia occupazionale per i lavoratori, sia della compagnia di bandiera che delle aziende dell'indotto fornitrici di servizi al vettore".

Dopo il presidio del 7 agosto scorso il prefetto di Milano ha dichiarato di voler convocare tutte le parti in causa per individuare una soluzione.