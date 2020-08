Tlc: lettera sindacati a Conte su rete e Tim, 'tavolo confronto, no spezzatino'

26 agosto 2020 a

Milano, 26 ago. (Adnkronos) - "Favorire in tempi rapidissimi un tavolo di confronto" sulla rete unica e su Tim. E' quanto chiedono i sindacati delle telecomunicazioni in una lettera al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a proposito delle operazioni sul tavolo per la creazione di una rete unica. Slc, Fistel e Uilcom sono preoccupati all'idea di uno 'spezzatino' della Tim e per le "scissioni di cui si sente parlare in questi giorni". (segue)