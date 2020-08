Pavia: tenta di darsi fuoco su autobus, autista lo mette in fuga, denunciato

26 agosto 2020 a

Milano, 26 ago. (Adnkronos) - E' salito sull'autobus, si è cosparso di benzina e con in mano un accendino ha minacciato di darsi fuoco davanti agli occhi terrorizzati dell'autista e dei passeggeri. E' accaduto ieri, martedì 25 agosto, a Casteggio comune in provincia di Pavia. Erano le 16.40 quando alla centrale operativa dei carabinieri di Voghera è arrivata la chiamata da parte del conducente di un autobus, il quale è riuscito a far scendere i passeggeri ed ad allontanarsi dal mezzo, dopo essersi divincolato dall'aggressore. L'uomo di origine maghrebina, a quel punto, si dava alla fuga. Il conducente e due passeggeri, in stato di choc, sono ricorsi alle cure mediche del pronto soccorso dell'ospedale di Voghera.

Sul posto è intervenuta una pattuglia del Radiomobile della compagnia di Voghera e della stazione di Casteggio che hanno sequestrato la tanica di benzina usata dal fuggitivo e diramavano le ricerche. Dalla ricostruzione degli elementi acquisiti è emerso, spiegano gli investigatori, che il giorno prima c'era stato "un alterco" tra il passeggero e l'austista dell'autobus, sulla stessa tratta Stradella-Voghera, per il mancato pagamento del biglietto "e in conseguenza di questo fatto, verosimilmente alimentato dal desiderio di vendicarsi, aveva atteso il bus alla fermata di Casteggio allo scopo di minacciare il conducente".