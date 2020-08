Meteo: Lombardia, domani nuvole in aumento, massime stabili

26 agosto 2020 a

Milano, 26 ago. (Adnkronos) - Fino a giovedì condizioni stabili sulla Lombardia, con cielo via via più nuvoloso ma con precipitazioni assenti o al più poco probabili; per gli ultimi giorni della settimana passaggio a condizioni perturbate, associate al progressivo approfondimento di una ampia area depressionaria nordatlantica sull'Europa sudoccidentale che apporterà precipitazioni moderate diffuse, anche a carattere temporalesco, e sensibile calo dei valori massimi di temperatura a inizio della prossima settimana. Lo rende noto l'Arpa nel suo bollettino meteo regionale.

Domani nel corso della mattinata nubi basse estese sulla fascia di pianura, Appennino e parte prealpina, in parziale dissolvimento nelle ore pomeridiane, quindi nuovo aumento della nuvolosità in serata; sui settori alpini poco nuvoloso al mattino, dal pomeriggio aumento irregolare della nuvolosità. Precipitazioni: assenti o al più deboli, poco probabili, sulla pianura orientale al mattino e sui rilievi occidentali in serata. Temperature: minime in lieve rialzo, massime stazionarie. In pianura minime comprese tra 19 e 22 gradi, massime tra 29 e 33 gradi. Venti: in pianura deboli, a tratti moderati orientali, in montagna deboli da sud.