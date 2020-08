26 agosto 2020 a

a

a

(Adnkronos) - "Sulla campagna sierologica per testare, su base volontaria, il personale della scuola - conclude Fontana - la stessa dovrà essere estesa anche agli insegnanti precari a cui saranno assegnate le supplenze. Quindi, è evidente sin da oggi che tale procedura non si potrà concludere il 7 settembre con ciò che ne conseguirà in termini di presenza in classe degli stessi insegnanti".