Montagna: uomo cade e muore mentre cerca funghi in provincia di Sondrio

Milano, 25 ago. (Adnkronos) - Incidente mortale sulle montagne sopra Tirano, in provincia di Sondrio, dove un uomo è morto in seguito ad una caduta mentre probabilmente era in zona in cerca di funghi. L'incidente è avvenuto in località Piano del Pereto sulla strada per Trivigno intorno alle 16.20, rende noto l'Areu l'azienda regionale emergenza urgenza. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo le cui generalità non sono note al momento. Oltre all'ambulanza e all'elisoccorso, sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco.