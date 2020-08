Milano: Sardone (Lega), 'città sempre più capitale delle violenze sessuali'

25 agosto 2020 a

Milano, 25 ago. (Adnkronos) - "Quanto accaduto al parco delle Cave è di una gravità inaudita, ma purtroppo vista la scarsa considerazione che la sinistra ha della sicurezza non ce ne stupiamo. Le aree verdi della città, che ai tempi del centrodestra erano pattugliate e curate, sono ormai da tempo fuori controllo. Un altro stupro nella nostra città, aggravato dal fatto che la vittima fosse svenuta, conferma come Milano sia sempre più capitale delle violenze sessuali: un primato negativo che i milanesi non meritano affatto". Così Silvia Sardone, europarlamentare e consigliere comunale della Lega interviene all'indomani dello stupro di gruppo.

"Esprimo la mia solidarietà alla donna violentata e ringrazio la polizia e il cittadino intervenuto per soccorrere la vittima. Al ministro Lamorgese invece chiedo se ha ancora il coraggio di dire che Milano è una città sicura come ha fatto durante l'ultima apparizione in Prefettura: negare l'evidenza, quando si parla di delinquenza e criminalità, è solo controproducente è molto pericoloso", aggiunge.

"La sinistra ammetta i suoi fallimenti, anziché nascondere la polvere sotto il tappeto pensano che i cittadini siano stupidi", conclude la Sardone.