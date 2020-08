Milano: poliziotto salva vita ad anziano in stazione Centrale (2)

25 agosto 2020 a

(Adnkronos) - Le manovre sono proseguite per un'altra decina di minuti fino all'arrivo sul posto di personale di Protezione aziendale delle Fs munito di defibrillatore. Nonostante l'utilizzo del dispositivo, l'agente ha proseguito manualmente la rianimazione fino a che non sono sopraggiunti, pochi minuti dopo, gli operatori del 118, che hanno continuato le procedure trasportando l'uomo, in codice rosso, in ospedale. Attualmente il 76enne è ricoverato in condizioni stazionarie.