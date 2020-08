Milano: De Corato, 'sgomberare centro sociale in via Gola, fogli di via ad abusivi' (2)

25 agosto 2020 a

(Adnkronos) - "Le occupanti abusive di ieri, una marocchina 25enne con figlio in via Gola ed una rumena 27enne in via dei Cinquecento, sono state indagate in stato di libertà perché si sono rifiutate di abbandonare gli alloggi. Una denuncia in più o una in meno, a certe persone che vivono nell'illegalità non fa la differenza. Dovrebbero essere sgomberate ed arrestate, perché se no, altrimenti, rischierebbe di passare il messaggio che basta opporsi ad uno sgombero per poter restare lì", conclude De Corato.