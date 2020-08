Fase 3: Caio, 'darci obiettivi lungimiranti, puntare su green economy e digitalizzazione'

25 agosto 2020 a

Roma, 25 ago. (Adnkronos) - "La ricostruzione del paese deve necessariamente passare dai grandi progetti per il bene comune, la green economy in primis. Questo è il momento per darci come società degli obiettivi lungimiranti, sul climate change e sulla transizione energetica, nonché sulla digitalizzazione del Paese". Ad affermarlo, in un'intervista all'Adnkronos, è il presidente di Saipem, Francesco Caio.

Saipem, aggiunge, "punta già da tempo sulla transizione energetica, dal gas alle rinnovabili con particolare attenzione all'eolico offshore: siamo un fornitore di soluzioni tecnologicamente avanzate per assicurare la sostenibilità degli impianti e dei processi dei nostri clienti. E' nel nostro Dna intercettare in anticipo i cambiamenti proprio per riuscire a fornire loro soluzioni all'avanguardia".