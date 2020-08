Coronavirus: nessun nuovo caso in province Cremona e Lodi, 37 nel Milanese

25 agosto 2020 a

Milano, 25 ago. (Adnkronos) - Nessun decesso, 119 nuovi guariti e dimessi, e zero contagi a Cremona e Lodi. A fronte di quasi 10.000 tamponi effettuati sono 119 i nuovi positivi riscontrati in Lombardia. E' il bilancio del bollettino quotidiano sull'emergenza Covid diffuso da Regione Lombardia.

In particolare nella nota si sottolinea come "l'incremento dei casi positivi, in Lombardia come nelle altre regioni, va sempre rapportato al numero dei tamponi effettuati. Se si ragiona in termini di confronti assoluti, il numero degli abitanti della Lombardia è pari a 1/6 della popolazione nazionale".

Nel dettaglio i nuovi casi per provincia: Milano 37 di cui 19 a Milano città, Bergamo 5, Brescia 25, Como 15, Cremona 0, Lecco 1, Lodi 0, Mantova 2, Monza e Brianza 6, Pavia 6, Sondrio 1 e Varese 5.