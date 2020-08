Sondrio: ustioni al volto e al corpo, interviene elisoccorso, è grave

24 agosto 2020 a

Milano, 24 ago. (Adnkronos) - Un uomo di 75 anni è stato soccorso dai sanitari ad Alfaedo, in località al Prato, nel comune di Forcola in provincia di Sondrio. L'intervento è avvenuto intorno alle 8. La dinamica dell'incidente non è ancora chiara, ma il ferito ha riportato "ustioni di secondo grado da fuoco al volto, al torace, all'addome e all'arto superiore", rende noto l'Areu l'azienda regionale emergenza urgenza. Il 75enne è stato trasportato in elisoccorso, in codice rosso, in ospedale.