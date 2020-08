Milano: scritte fasciste su muri quartiere Stadera, la denuncia del parroco

24 agosto 2020 a

Milano, 24 ago. (Adnkronos) - "Boia chi molla", "viva il Duce", "zona fascista", "viva i camerati". Scritte di questo tenore sono comparse sui muri delle case di via Neera e via Savoia, a Milano, quartiere Stadera, nella notte tra mercoledì e giovedì scorso. Sono stati imbrattati anche i muri dell'oratorio, alcune saracinesche, le fioriere e parte della facciata della chiesa di Santa Maria Annunciata in Chiesa Rossa, in via Montegani: il parroco Don Davide Brambilla ha sporto oggi denuncia contro ignoti dopo aver chiamato subito, giovedì scorso, la polizia, come conferma all'Adnkronos.

"Ho chiesto il permesso alla Digos di cancellarle e l'abbiamo fatto subito, fortunatamente non è stato difficile", spiega. C'erano anche svastiche e croci celtiche. "Ogni sera guardo per controllare che non le abbiano rifatte". L'indagine, dopo la denuncia contro ignoti, potrà avvalersi delle telecamere che insistono sulla facciata della chiesa. "Mi sono chiesto - continua Don Davide - se ce l'avessero con la parrocchia, visto che con la Caritas aiutiamo molti stranieri, ma credo sia un gesto rivolto a tutto il quartiere".

In via Palmieri, a pochi passi dalla chiesa, c'è la lapide dedicata al partigiano Carlo Ciocca, oggetto di ripetuti oltraggi. Quest'anno l'Anpi ha denunciato il furto della corona posta a ricordo del partigiano.