Milano: Roggiani (Pd), 'scritte oltraggio a quartiere Stadera'

24 agosto 2020

Milano, 24 ago. (Adnkronos) - "Le scritte che hanno sporcato i muri e le saracinesche di via Neera, alla periferia sud della città, sono un oltraggio a tutto il quartiere e ai suoi abitanti, che mai accetteranno di essere chiamati "fascisti", come ha voluto subito dimostrare Don Davide Brambilla, della parrocchia di Santa Maria Annunciata, cancellando le scritte. Cittadine e cittadini che, anzi, resisteranno sempre a simili minacce, a testa alta e alla luce del sole". E' quanto afferma la segretaria metropolitana del Pd di Milano, Silvia Roggiani, a proposito di quanto accaduto nel quartiere Stadera. "Quello che è accaduto è espressione di un pericoloso clima di intolleranza che solletica un odioso passato, una minaccia per la civile e democratica convivenza fra le persone, e un oltraggio ai valori di una città Medaglia d'Oro alla Resistenza".