Milano: De Corato, 'con centrosinistra via Padova consegnata a delinquenti' (2)

24 agosto 2020

(Adnkronos) - Via Padova, "per l'ex assessore comunale Majorino e per tutto il centrosinistra, continua ad essere il punto di riferimento per la multiculturalità, tant'è che l'amministrazione non perde occasione per promuovere feste multietniche. Se pensavano di risolvere il problema legato alla sicurezza di questa zona con qualche festicciola, evidentemente, come dimostrano anche gli ultimi episodi, si sbagliavano". Quando il centrodestra governava la città, "all'altezza di via Arquà e di piazzale Loreto avevamo posizionato due camionette di militari, tre soldati e due carabinieri, per tenere la situazione sotto controllo e allora i reati erano diminuiti del 30%. Queste camionette, con il centrosinistra, sono state tolte e il quartiere è stato consegnato in mano a spacciatori e delinquenti di varia natura", conclude De Corato.